Neemias Queta marca 10 pontos na vitória dos Stockton Kings

O poste português, que alinhou 27 minutos, marcou 10 pontos, com cinco em 11 de lançamentos de campo, e conseguiu sete ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola e cinco desarmes de lançamento.



Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings, mas é um dos dois jogadores que tem um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária.



Neemias Queta é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do "draft", realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.



Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao "draft", abdicando da época de "senior", a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.