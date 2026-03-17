Neemias Queta marca cinco pontos na vitória dos Celtics sobre os Suns

Queta, que integrou o ‘cinco’ inicial da equipa de Boston, efetuou também seis assistências – igualando o recorde pessoal – e capturou três ressaltos (dois ofensivos e um defensivo), tendo ainda conseguido um desarme de lançamento e um roubo de bola ao adversário, em 33.07 minutos de utilização.



Jaylen Brown voltou a ser o elemento mais desequilibrador dos Celtics, cotando-se mesmo como o melhor marcador da partida, com 41 pontos, mas Jayson Tatum, Derrick White, com 21 pontos cada, e Payton Pritchard, com 19, também tiveram um contributo importante para o triunfo da equipa anfitriã.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a segunda posição da Conferência Este, atrás dos Detroit Pistons, depois de terem disputado 68 encontros, com um saldo positivo de 45 vitórias e 23 derrotas.



Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 25.1 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 9.9 pontos e 8.3 ressaltos.

