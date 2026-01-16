Neemias Queta marca nove pontos em reviravolta dos Celtics na NBA

Em 19.45 minutos, o poste internacional português marcou quatro dos cinco lançamentos de campo que tentou, aos quais juntou um lance livre, mais nove ressaltos (o melhor registo da equipa), um roubo de bola e um desarme de lançamento.



Na sua quinta temporada na NBA, Queta tem médias de 10,1 pontos, 8,3 ressaltos, 1,4 assistências e 1,2 desarmes de lançamento em 24,7 minutos por jogo.



Anfernee Simons conseguiu a segunda melhor marca da temporada de um jogador suplente, com 39 pontos, com Jaylen Brown a alcançar 27, apesar da média baixa de lançamentos, com nove lançamentos de campo acertados em 24 tentados.



Norman Powell foi o melhor marcador dos Heat, com 26 pontos, mais quatro do que Bam Adebayo e Tyler Herro.



Com este triunfo, os Celtics recuperaram o segundo lugar na Conferência Este, com 25 triunfos e 15 derrotas, enquanto os Heat estão na oitava posição, com 21 vitórias em 41 encontros.