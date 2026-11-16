A sexta vitória seguida dos Celtics ficou sentenciada logo no primeiro período, que terminou com a maior vantagem da franquia de Boston num parcial inaugural, com uns inacreditáveis 42-9.



Com o resultado já decidido, o treinador dos Celtics, Joe Mazzulla, apenas teve Neemias Queta, mais uma vez titular, 15.21 minutos em campo, o segundo jogo com menos utilização da temporada.



Mesmo assim, o poste português conseguiu oito pontos, com 100% de acerto nos lançamentos de campo, entre os quais o quarto triplo em cinco tentativas esta temporada, além de seis ressaltos, duas assistências e um desarme de lançamento.



Utilizado nos 13 encontros dos Celtics esta temporada, Neemias Queta tem médias de 9,1 pontos, 6,6 ressaltos, 1,8 assistências e 1,3 desarmes de lançamento em 22 minutos por jogo.



Jayson Tatum voltou a ser o melhor jogador dos Celtics, com 32 pontos, seis ressaltos e seis assistências, num encontro em que mais cinco jogadores chegaram, pelo menos, à dezena de pontos, e apenas Mitchell Robinson, que conseguiu sete ressaltos e três desarmes de lançamento, Devin Carter não marcaram.



Nos Mavericks, que nunca se conseguiram aproximar após o terrível primeiro período, Zaccharie Risacher (18 pontos) e Cooper Flagg (17) foram os jogadores em maior destaque.



Com este triunfo, os Celtics seguraram o primeiro lugar na Conferência Este, com 11 vitórias e duas derrotas, enquanto os Mavericks estão no 10.º lugar no Oeste, com sete triunfos em 14 jogos.