Neemias Queta marca oito pontos na segunda derrota dos Celtics nos play-offs da NBA

A uma vitória de garantirem o apuramento para a ronda seguinte na Conferência Este, os Celtics voltaram a ceder frente aos Sixers, que reduziram a desvantagem para 3-2, recebendo a equipa de Boston na quinta-feira.



O poste português, que jogou 26.12 minutos, marcou oito pontos (quatro em oito nos lançamentos de campo e zero em dois nos lances livres), aos quais juntou 14 ressaltos, o novo máximo de carreira nos play-offs, conseguindo cinco ofensivos (melhor registo do encontro), e uma assistência.



Em cinco jogos nos play-offs esta temporada, Neemias Queta, o quarto classificado do ranking para jogador com mais evolução, tem médias de 8,8 pontos, 7,4 ressaltos e 0,8 desarmes de lançamento em 19,8 minutos por jogo, abaixo dos 25,3 na fase regular.



Jayson Tatum (24 pontos e 16 ressaltos) foi a grande figura dos Celtics, com Jaylen Brown a chegar aos 22 pontos, enquanto, nos Sixers, Joel Embiid foi decisivo no triunfo, com 33 pontos e oito assistências, enquanto Tyrese Maxey alcançou 25 pontos e 10 ressaltos.



Os San Antonio Spurs asseguraram, nove anos depois, o regresso às meias-finais da Conferência Oeste, depois de vencer em casa os Portland Trail Blazers, por 114-95, no quinto encontro da primeira ronda dos play-offs.



Melhor defensor da fase regular, o francês Victor Wembanyama voltou a estar em destaque nos texanos, com 17 pontos, 14 ressaltos e seis desarmes de lançamento, com De’Aaron Fox (21 pontos) a ser o melhor marcador dos Spurs, enquanto o israelita Deni Avdija marcou 22 pelos Blazers.



No Este, os Knicks desempataram a eliminatória com os Atlanta Hawks, ao vencerem em casa o quinto jogo por 126-97, com Jalen Brunson a fazer uma grande exibição, com 39 pontos e oito assistências.