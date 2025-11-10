Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics em Orlando

Além dos oito pontos, marcados nos 25.44 minutos em que esteve em campo (com 50% de eficácia entre lançamentos tentados e concretizados), o poste português capturou também seis ressaltos, quatro ofensivos e dois defensivos, e efetuou um desarme de lançamento.



Apesar do contributo de Queta, o triunfo dos Celtics ficou a dever-se acima de tudo às atuações de Jaylen Brown, autor de 27 pontos, Anfernee Simons e Derrick White, que anotaram 25 e 21, respetivamente, apesar de ter sido o extremo dos Magic Paolo Banchero a cotar-se como o melhor marcador do encontro, com 28 pontos.



Os Boston Celtics, recordistas de títulos na NBA, com 18 conquistados, ocupam a 10.ª posição da Conferência Este, após a realização de 11 encontros, com um saldo negativo de cinco vitórias e seis derrotas.



Esta época, Neemias Queta, de 26 anos, tem uma média de 23.6 minutos jogados pela equipa de Boston, aos quais acrescenta médias de 8.7 pontos e 8.1 ressaltos.