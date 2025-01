Neemias Queta marca oito pontos na vitória dos Celtics

O poste luso voltou a ultrapassar os 20 minutos de utilização, o que não acontecia desde final de novembro, marcando oito pontos (quatro em cinco de lançamentos de campo), além de cinco ressaltos e um roubo de bola em 21.30 minutos.



Na sua quarta temporada na NBA, segunda nos Celtics, depois de ter sido escolhido pelos Sacramento Kings no "draft" de 2021, Queta já igualou o seu ano com mais utilização, ao cumprir o 28.º encontro, o mesmo número em que foi utilizado na última temporada ao serviço dos campeões.



Em 28 encontros, o camisola 88 dos Celtics apresenta médias de 5,5 pontos, 4,5 ressaltos e 0,9 desarmes de lançamento em 16 minutos por jogo.



Frente aos Timberwolves, Jayson Tatum foi o grande destaque nos Celtics, com 33 pontos, nove assistências, oito ressaltos e três roubos de bola, com Derrick White a acrescentar 26 pontos.



Os Celtics continuam na segunda posição da Conferência Este, com 25 vitórias e nove derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers (29-4), enquanto os Timberwolves são oitavos no Oeste, com 17 triunfos em 33 jogos.