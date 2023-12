Neemias Queta marca seis pontos aos Sacramento Kings

Um dia depois de ter conseguido o primeiro "duplo-duplo" da carreira, frente aos Golden State Warriors (derrota por 132-126, após prolongamento), o poste luso reencontrou a sua equipa, em Sacramento, tendo alinhado em 18.47 minutos.



No seu sétimo jogo pelos Celtics, além dos seis pontos, com uma eficácia de 50% nos lançamentos de campo tentados, Neemias Queta conseguiu oito ressaltos, quatro ofensivos e outros tantos defensivos.



Derrick White e Jaylen Brown, com 28 pontos cada, foram os melhores marcadores da equipa de Boston, seguidos de Kristaps Porzingis, autor de 24.



Do lado dos Kings, De'Aaron Fox destacou-se com 29 pontos, enquanto Keegan Murray e Domantas Sabonis somaram 13 cada.



Os Boston Celtics lideram a Conferência Este, com 21 vitórias e seis derrotas, enquanto os Kings seguem no quinto lugar no Oeste, com 16 triunfos em 26 jogos.



Neemias Queta conta agora 26 jogos na NBA, sétimo pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.