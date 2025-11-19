Neemias Queta marca seis pontos na terceira vitória seguida dos Celtics

Titular nos 15 encontros do conjunto de Massachusetts esta temporada, o poste português marcou três dos cinco lançamentos de campo tentados, conseguindo ainda sete ressaltos, duas assistências e três desarmes de lançamento em 22.51 minutos de utilização.



Neemias Queta apresenta, neste momento, médias de 9,1 pontos, 8,1 ressaltos, 1,7 assistências e 1,5 desarmes de lançamento em 24,5 minutos de utilização por jogo.



Jaylen Brown voltou a ser o melhor marcador dos Celtics, com 29 pontos, num encontro em que Payton Pritchard conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 22 pontos e 10 ressaltos, com Michael Porter Jr. a marcar 25 para os Nets.



Com a terceira vitória consecutiva, os Boston Celtics passaram a ter um registo positivo esta temporada, com oito vitórias e sete derrotas, ocupando o nono lugar na Conferência Este, na qual os Brooklyn Nets estão no 13.º e antepenúltimo posto, com dois triunfos em 14 jogos.



Também na terça-feira, LeBron James tornou-se o primeiro jogador a atuar em 23 temporadas da NBA, desempatando com o já reformado Vince Carter, que jogou em 22 épocas.



Depois de ter falhado o estágio de pré-temporada e os primeiros 14 encontros da época, devido a dor ciática, ‘King’ James conseguiu um ‘duplo-duplo’ na estreia, conseguindo 11 pontos e 12 assistências na vitória dos Los Angeles Lakers sobre os Utah Jazz, por 140-126.