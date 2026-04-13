Neemias Queta no pódio da NBA em lançamentos de campo

Depois de umas primeiras quatro temporadas ‘sem’ minutos, as duas primeiras (2021/22 e 2022/23) nos Sacramento Kings e as outras duas já nos Celtics (2023/24 e 2024/25), o português foi aposta de Joe Mazzulla como titularidade em 2025/26 e justificou-a plenamente dentro do campo.



Apesar de se ter destacado sobretudo na defesa, o poste internacional luso, de 26 anos, fechou o pódio nos ‘tiros’ de campo, com 65,3%, ao nível das três épocas anteriores, mas agora com lançamentos suficientes para entrar no ranking.



Neemias Queta só ‘perde’ para o francês Rudy Gobert, dos Minnesota Timberwolves, que fechou com 68,2% (335 convertidos, em 491 tentados), e o bahamense Deandre Ayton, dos Los Angeles Lakers, com 67,1% (403 em 601).



A percentagem é excelente e os totais também impressionam, pois os 326 ‘tiros’ marcados superam largamente o total das primeiras quatro épocas (222 – 17+6+67+132), bem como os 499 lançamentos tentados, pois, após 2024/25, só tinha 354 (38+9+104+203).



O ex-jogador dos Sacramento Kings, equipa pela qual foi escolhido no ‘draft’, está também em grande destaque nos ressaltos ofensivos, uma das suas especialidades, em que é nono, à média de 3,0 por jogo.



O poste de 26 anos tem ainda mais dois lugares do top 20 das diversas classificações, incluindo um 14.º posto nos desarmes de lançamento, com 1,3 por embate.



A outra presença entre os 20 melhores da NBA é nos ressaltos, em que o português é 18.º, com 8,4 por jogo, estando ligeiramente abaixo nos ressaltos defensivos, mas ainda no top 30, já que ficou no 26.º lugar, com 5,3 por encontro.



Em matéria de pontos marcados, Neemias Queta não tem lugar no top 100, sendo apenas 123.º, com 10,2 pontos, e o sexto dos Celtics, contando os 14,2 de Anfernee Simons, que seguiu em fevereiro para os Chicago Bulls.



A ascensão nos diversos rankings da NBA tem tudo a ver com o aumento de minutos, já que o português foi o quinto mais utilizado dos Celtics, e 115.º da NBA, com média de 25.3 por encontro, enquanto a época passada só tinha tido 13.9.



Em termos totais, Neemias, que foi titular em 75 de 76 aparições, cumpriu muito mais minutos esta temporada (1.926) do contava à entrada para 2025/26 (1.345 – 120 em 2021/22, 29 em 2022/23, 333 em 2023/24 e 863 em 2024/25).



O aumento de minutos permitiu-lhe também somar 17 ‘duplos duplos’, depois dos dois de 2023/24, sempre conseguidos com pontos e ressaltos na casa das dezenas.



Um outro dado muito positivo para Neemias Queta é que, com ele em campo, os Celtics marcaram, em média, mais 6,3 pontos do que os adversários, num total de 480.

