Neemias Queta perante época de afirmação como titular dos Celtics na NBA

Num conjunto que viu partir os três ‘grandes’ que o treinador Joe Mazzulla utilizava mais do que o internacional luso, nomeadamente o letão Kristaps Porzingis, Al Horford e Luke Kornet, Neemias ‘emerge’ como poste de referência.



Desta forma, o jogador português, que entrou na NBA em 2021/22, depois de ser escolhido no ‘draft’ de 2021 pelos Sacramento Kings, tem tudo para se tornar, à quinta época na NBA, um jogador relevante, que só foi em raras ocasiões nas quatro primeiras.



Neemias pouco jogou nas duas primeiras épocas nos Kings (15 jogos em 2021/22, como ‘rookie’, e apenas cinco em 2022/23) e, em 2023/24, na estreia pelos Celtics, atuou em 28 embates, em três épocas em que também jogou na secundária ‘G League’.



Na época passada (2024/25), passou a jogar apenas na NBA e foi utilizado por Mazzulla em 62 jogos, mas só seis como titular, somando um total de 863 minutos, bem mais do que os 428 do conjunto das três primeiras (120+29+333).



Ainda assim, Neemias Queta raramente foi opção nos jogos mais complicados e só a espaços entrou na rotação promovida por Joe Mazzulla, algo que agora poderá acontecer, todas as noites, pela primeira vez na sua carreira na NBA, e como titular.



“Estou habituado a ser e não ser utilizado, a ser chamado e a esperar quando é a vez de outros. Preocupo-me em melhorar e em estar pronto para aproveitar cada oportunidade, isso é a chave”, afirmou o português, no ‘media day’ dos Boston Celtics.



E, em 2025/26, Neemias terá, certamente, muitas oportunidades, sendo que, para começar, será titular, algo para o qual foi preparado por Mazzulla e os antigos companheiros que agora saíram, nomeadamente Kristaps Porzingis e Al Horford.



“São jogadores versáteis, capazes de ressaltar, marcar, fazer bloqueios, serem grandes defesas. Ser versátil, fazer o que a equipa precisar para vencer. Foi o que eles fizeram, e quero fazer o mesmo. Ser eu mesmo e ajudar a equipa a vencer”, explicou.



Neemias vai jogar mais e, com toda a certeza, melhorar os seus números individuais, que na época regular de 2024/25 se cifraram em 5,0 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 assistências e 0,7 desarmes de lançamento de média, nuns Celtics que foram segundos na Conferência Este, com 61 vitórias e 21 derrotas.



Nas últimas quatro épocas, o conjunto de Boston ficou, aliás, sempre num dos dois primeiros lugares da sua conferência, com um mínimo de 51 triunfos, em 2021/22, e um máximo de 64, em 2023/24, rumo ao título, na primeira temporada com Neemias.



Os Celtics, que há um ano se isolaram na liderança do ranking de títulos, com o 18.º, não parecem poder replicar os últimos quatro anos, pois, além de Porzingis, Horford e Kornet, também partiu Jrue Holiday, sendo que, para piorar o cenário, Jayson Tatum deverá falhar toda a época devido a lesão.



“É uma equipa diferente, perdemos muitas vozes importantes no balneário, veteranos, líderes, mas faz parte. Temos de ser mais vocais. Todos temos de contribuir um bocadinho mais com as nossas vozes”, comentou o jogador luso.



As entradas de Anfernee Simons e Chris Boucher não compensam claramente as baixas, mas, não sendo candidatos ao título ou a serem a melhor equipa do Este na fase regular, parecem claramente ter armas suficientes para chegar aos play-offs.



E, aqui, também entra Neemias Queta, que chega fortalecido por uma fase final do Eurobasket em que foi a principal figura de Portugal, que liderou, até aos ‘oitavos’, com médias de 15,5 pontos, 8,0 ressaltos e 1,7 desarmes de lançamento.



“É mais ou menos o mesmo, ter a mesma confiança, ter a mesma voz, como sendo um dos jogadores com mais experiência aqui. Ajudar os novos a adaptarem-se”, disse, também no ‘media day’, o poste luso, transparecendo tranquilo e confiante para 2025/26.



A fase regular na NBA arranca na terça-feira, com a receção dos campeões em título Oklahoma City Thunder aos Houston Rockeks e dos Los Angeles Lakers aos Golden State Warriors, mas os Celtics só jogam no dia seguinte, recebendo os Philadelphia 76ers, com Neemias Queta previsivelmente no quinteto inicial.

