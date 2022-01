Neemias Queta soma quatro minutos no oitavo jogo na NBA

Com os Kings a perderem por 114-92, o treinador lançou Queta a 3.46 minutos do final do quarto e último período, com o poste português a tentar ainda um lançamento de campo, que contudo, não concretizou.



Harrison Barnes foi o melhor marcador dos Kings, com 28 pontos, mais oito do que Davion Mitchell, enquanto Tray Young foi a grande figura dos Hawks, com 17 pontos e 10 assistências.



Com a quinta derrota consecutiva, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 32 derrotas, enquanto os Hawks (22-25), que somaram a quinta vitória seguida, são 12.os no Este.