Neemias Queta vê "futuro risonho" e Portugal a fazer melhor

"É um futuro risonho e é com este tipo de competições que vamos chegar lá mais perto, competindo com as melhores equipas e jogando ao mais alto nível. A partir daí, é construir. Já temos a experiência e, da próxima vez, queremos estar melhor", vincou o basquetebolista, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Portugal foi eliminado no sábado, ao perder por 85-58 face à campeã mundial em título Alemanha, em encontro dos oitavos de final da competição continental, no qual chegou ao intervalo a vencer 32-31 e, a 10 minutos do término, perdia 52-51.

"Há dias em que são os outros que jogam melhor e há dias em que nós estamos melhor. Foi um misto de emoções. Nós soubemos gerir bem nesses primeiros três períodos, mas foi mais um aquecimento do lado deles do que outra coisa", atirou.

A formação portuguesa, na sua quarta presença na prova, repetiu a classificação da estreia, em 1951, perdendo apenas para o nono posto alcançado em 2007. Na última presença, em 2011, tinha sido 21.º, com cinco derrotas em cinco partidas.

"Foi um bom Europeu. Fomos competitivos e jogámos em equipa. Sabemos quão difícil é jogar estes campeonatos, tem de ser um esforço coletivo. Foi uma boa experiência para nós, sem dúvida. Era o que nós queríamos", expressou o poste.

O primeiro e único português de sempre a jogar na Liga norte-americana (NBA), na qual representa atualmente os Boston Celtics, considerou ainda que "há muitos frutos ainda por colher" no desenvolvimento desta modalidade a nível português.

"Temos vindo a criar muito talento desde as camadas jovens. Com este trabalho que temos vindo a fazer, há muitos frutos ainda por colher", frisou Neemias Queta.

Em termos individuais, o basquetebolista abordou a próxima temporada na NBA (Liga norte-americana), que será "diferente" e para a qual parte com a "confiança máxima" para meter os Boston Celtics no topo, depois da conquista em 2023/24.

"Vai ser uma temporada diferente. Eu estou bastante ansioso pelo que aí vem pela frente e nós vamos continuar a trabalhar para meter os Celtics no topo", ressalvou.

Em Riga, onde também disputou a primeira fase, Portugal bateu a República Checa (62-50) a abrir e a Estónia (68-65) a fechar, no jogo que selou os `oitavos`, e, pelo meio, perdeu com a Sérvia (69-80), a Turquia (54-95) e a Letónia (62-78).