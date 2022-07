Neemias soma 12 pontos na vitória dos Kings

No segundo jogo em dois dias, e depois do desaire por 94-92 com os Orlando Magic, após dois prolongamentos, o jogador luso só esteve em campo na primeira parte, totalizando 16.39 minutos, nos quais acertou cinco de seis lançamentos de campo, incluindo o único triplo que tentou, e um de dois lances livres.Neemias Queta contabilizou ainda quatro desarmes de lançamento, uma assistência e um roubo de bola, num embate em que só fez uma falta e não cometeu qualquer "turnover".O extremo Keegan Murray liderou os Kings, com 23 pontos, enquanto Terry Taylor foi o melhor marcador dos Pacers, com 16.Em 2021/22, Neemias tornou-se o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos pelos Kings, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).Para a próxima época, Neemias Queta renovou com os Kings, voltando a assinar um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e igualmente na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.O poste, de 22 anos e 2,13 metros, foi o primeiro português a integrar uma equipa da NBAPara preparar melhor a época 2022/23, Neemias Queta decidiu participar na Summer League da NBA, competição em que os Sacramento Kings cumprem o terceiro jogo na quarta-feira, frente aos Oklahoma City Thunder.