Neemias soma 17 pontos na NBA no claro triunfo dos Celtics em Washington

Neemias ficou a apenas dois pontos dos 19 que já conseguiu por duas vezes, uma há cinco dias, na casa dos Minnesota Timberwolves, num desaire por 119-115, depois de uma primeira em 2023/24, em 14 de abril de 2024, em Boston, também com os Wizards (132-122).



A cumprir o 20.º jogo da época, sempre como titular, o internacional luso acertou sete de nove ‘tiros’ de campo e três de quatro lances livres.



Em 21.03 minutos, Neemias juntou quatro ressaltos, outros tantos desarmes de lançamento, duas assistências e um roubo de bola, para apenas um ‘turnover’ e quatro faltas, sendo que, como ele em campo, os Celtics somaram mais 29 pontos.



Na equipa de Boston, que atuou sem Jaylen Brown, os melhores marcadores foram Derrick White, com 30 pontos, Jordan Walsh, com 22, e Payton Pritchard, com 20. CJ McCollum liderou os locais, com 22 pontos.



Os Celtics somaram o 13.º triunfo, em 22 jogos, e seguem no quinto lugar da Conferência Este, na qual os Wizards estão no 15.º e último lugar, com apenas três triunfos, em 21 jogos.



A equipa de Boston, que entrou para 2025/26 sem ambições de título, face às saídas de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e Al Horford e à grave lesão sofrido por Jayson Tatum, volta a jogar hoje, recebendo os Los Angeles Lakers.



A disputar a quinta época na NBA, o poste luso totaliza 130 jogos na época regular, 110 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 20 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.