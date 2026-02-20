Neemias soma nove pontos no triunfo dos Celtics em São Francisco

Em apenas 18.09 minutos de utilização, no seu 52.º jogo da temporada, Neemias, que continua a ser titular, acertou quatro de seis lançamentos de campo e um de dois lances livres.



O internacional luso somou ainda seis ressaltos, um deles ofensivo, dois roubos de bola e uma assistência, num embate sem qualquer ‘turnover’ ou falta.



Na equipa de Boston, os melhores marcadores foram Jaylen Brown, com um ‘triplo duplo’ de 23 pontos, 15 ressaltos e 13 assistências, e o suplente Payton Pritchard, com 26 pontos, sete assistências e seis ressaltos.



De’Anthony Melton, com 18 pontos, foi o melhor marcador dos anfitriões, que atuaram desfalcados dos lesionados Stephen Curry e Jimmy Butler e estrearam o letão Kristaps Porzingis, autor de 12 pontos, em 17.15 minutos.



Os Celtics somaram o 36.º triunfo, em 55 jogos, e seguem no segundo lugar da Conferência Este, apenas atrás dos Detroit Pistons (41 triunfos e 13 desaires), enquanto os Warriors seguem em oitavo no Oeste, com 29 vitórias e 27 derrotas.



A equipa de Boston volta a jogar no domingo, no reduto dos Los Angeles Lakers.



A disputar a quinta época na NBA, Neemias Queta totaliza 162 jogos na época regular, 142 pelos Celtics (28 em 2023/24, 62 em 2024/25 e 52 em 2025/26), pelos quais foi campeão na temporada de estreia, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, como ‘rookie’, e cinco em 2022/23.



O poste internacional português, de 26 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.

