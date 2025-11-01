Mais Modalidades
Neemias titular no terceiro triunfo consecutivo dos Celtics
Neemias Queta contribuiu na sexta-feira com quatro pontos e três ressaltos na terceira vitória consecutiva dos Boston Celtics para a Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), vencendo e acabando com a invencibilidade dos Philadelphia 76ers (109-108).
O poste português, que atuou 19.29 minutos em Filadélfia, foi titular pela sexta vez, em seis jogos, e contribuiu com quatro pontos, três ressaltos e uma assistência, ajudando os Celtics a manterem-se na rota da recuperação, ao somarem o terceiro triunfo consecutivo, após uma entrada em falso na competição, com três derrotas.
Numa partida que contou igualmente para a NBA Cup, a formação de Boston acabou com a invencibilidade dos 76ers ao quinto jogo, deixando os Chicago Bulls como a única equipa ainda sem derrotas na Conferência Este da NBA.
Nos Celtics, Jaylen Brown foi quem mais se evidenciou, com 32 pontos, três ressaltos e seis assistências, num encontro em que a formação de Boston viu os Sixers falharem praticamente duas bolas de jogo nos instantes finais, através de Tyrese Maxey (26 pontos, oito ressaltos e 14 assistências) e de Joel Embiid (20 pontos), que falhou um triplo em cima da buzina.
A formação de Boston volta a jogar hoje, ao receber no TD Garden os Houston Rockets.
Quem tirou partido desta derrota dos Sixers foram os ainda invencíveis Chicago Bulls, com cinco vitórias em outros tantos jogos, tendo na sexta-feira vencido na receção aos New York Knicks por 135-125.
Nos Bulls, Josh Giddey esteve em destaque, ficando às portas do triplo-duplo, com 32 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, enquanto, no conjunto nova-iorquino, Jalen Brunson foi quem esteve em maior evidência, com 29 pontos, dois ressaltos e sete assistências.
