New England Patriots e Seattle Seahawks disputam o Superbowl

Em Denver, num encontro jogado sob intensa neve, os Patriots superiorizaram-se, por 10-7, aos Broncos, que jogaram sem o seu ‘quarterback’ titular, Bo Nix, que fraturou o tornozelo na ronda anterior dos play-offs.



Com apenas quatro jogos como titular na carreira, Jarrett Stidham assumiu a liderança do ataque dos Broncos e até começou bem, com um longo lançamento de 52 jardas para Marvin Mims Jr., que abriu caminho para o ‘touchodown’ de Courtland Sutton, após novo passe do ‘quarterback’.



Já no segundo quarto, os Patriots empataram com uma corrida de seis jardas do ‘quarterback’, passando definitivamente para a frente com um pontapé de Wil Lutz.



Depois de ambos os ‘kickers’ das duas equipas terem falhado um pontapé nas complicadas condições em Denver, Christian González intercetou um passe de Stidham a 2.11 minutos do final, garantindo definitivamente o triunfo dos Patriots, que se tornaram a terceira equipa a assegurar a presença no Superbowl com uma vitória com 10 ou menos pontos marcados

A 8 de fevereiro, em Santa Clara, na Califórnia, os Patriots vão defrontar os Seattle Seahawks, equipa que derrotaram em 2015, na sua 11.ª e última presença no Superbowl, então ainda liderados por Tom Brady.



A jogar em casa, os Seahawks lideraram sempre o confronto com os Los Angeles Rams e venceram por 31-27, para garantirem a quarta presença no Superbowl, com o ‘quarterback’ Sam Darnold a ser a grande figura do encontro com três passes para ‘touchdown’ e um total de 374 jardas.



Num encontro muito equilibrado, a jogada decisiva aconteceu já dentro dos cinco minutos finais, quando os Rams a perder por quatro decidiram jogar e não atirar aos postes quando estavam a poucas jardas da zona de ‘touchdown’ adversária.



No quarto ‘down’, o ‘quarterback’ Matthew Stafford arriscou um passe para a zona de ensaio, em direção a Terrance Ferguson, mas a bola acabou por ser desviada por Devon Witherspoon, permitindo aos Seahawks recuperar a posse.



Aos 37 anos, Stafford fez uma das melhores épocas da carreira e tornou-se apenas o terceiro ‘quarterback’ a perder um encontro dos play-offs depois de conseguir, pelo menos, 370 jardas em passes, depois de ter chegado às 374 frente aos Seahawks.