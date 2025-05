New York Knicks nas "meias" dos play-offs

Em Detroit, num jogo quase sempre equilibrado, e com constantes mudanças na liderança do marcador, prevaleceu o conjunto de Nova Iorque, graças, em grande parte, à atuação de Jalen Brunson.



O base dos Knicks terminou o encontro com 40 pontos, com 15 em 33 nos lançamentos de campo, sete assistências e quatro ressaltos, e foi o autor do lançamento que decidiu o jogo, um "triplo" com 4,3 segundos para jogar, para desbloquear a igualdade a 113.



Mikal Bridges, com 25 pontos, e OG Anunoby, com 22, também foram determinantes para o 4-2 dos nova-iorquinos, enquanto Cade Cunningham, com 23 pontos, oito assistências e sete ressaltos, voltou a liderar os Pistons.



Nas meias-finais da Conferência Este, os New York Knicks vão encontrar os campeões em título Boston Celtics, de Neemias Queta, que venceram na primeira ronda os Orlando Magic por 4-1.