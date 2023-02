Nick Kyrgios escapa a condenação em caso de agressão

A juíza, Beth Campbell, também ordenou que o caso não ficasse a constar nos antecedentes criminais de Kyrgios. A magistrada justificou a decisão, alegando que a gravidade do assunto era de "baixo nível" e que o tenista não corria o risco de cometer novamente a mesma infração.Campbell afirmou que Kyrgios procedeu mal, mas que não houve planeamento ou premeditação e que se tratou de um "único ato estúpido" de um jovem que tentava sair de uma situação tensa."Respeito a decisão de hoje e agradeço ao tribunal por ter arquivado as acusações. Eu não estava num bom momento quando isto aconteceu e reagi a uma situação difícil de uma forma que lamento profundamente. Sei que não estava certo e peço desculpa sinceramente pela dor causada", disse Kyrgios.Durante a audiência em Camberra, o jovem, de 27 anos, admitiu que empurrou a então namorada num incidente que ocorreu em janeiro de 2021, durante uma discussão. Documentos do tribunal, citados pela emissora pública ABC, indicam que Passari tentou impedir Kyrgios de abrir uma porta de táxi, até que o atleta a empurrou e a fez cair, ferindo-lhe o ombro e o joelho.