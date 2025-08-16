Nicolás Tivani vence penúltima etapa e Artem Nych chega líder ao `crono`
O ciclista argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) venceu hoje a nona etapa da Volta a Portugal, na chegada ao alto de Montejunto, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) entrará líder da geral no contrarrelógio final de domingo.
Tivani, que é vencedor virtual da classificação dos pontos e já havia triunfado na primeira tirada, cumpriu os 174,4 quilómetros entre Alcobaça e o alto de Montejunto em 3:59.30 horas, vindo da fuga, batendo por 14 segundos o espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy), segundo após uma avaria mecânica no último quilómetro o afastar da vitória, e o colega de equipa e compatriota Tomás Contte, terceiro a 47 segundos.
Nas contas da geral, Nych até foi atacado pelo segundo à geral, o colega de equipa francês Alexis Guérin, mas entrará no ‘crono’ com 39 segundos de vantagem, enquanto o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense) é terceiro, a 1.17 minutos.
Nas contas da geral, Nych até foi atacado pelo segundo à geral, o colega de equipa francês Alexis Guérin, mas entrará no ‘crono’ com 39 segundos de vantagem, enquanto o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense) é terceiro, a 1.17 minutos.
No domingo, a 86.ª edição fecha com a 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 16,7 quilómetros em Lisboa, com Nych a procurar revalidar o título que conquistou em 2024.
Classificação da nona etapa:
15. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 01.56.
- Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 03:59.30 horas (média: 43,691 km/h).
- Pau Martí, Esp (Israel Premier Tech Academy), a 14 segundos.
- Tomas Contte, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), a 47.
- Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Tien21), a 01.37 minutos.
- Jesús David Peña, Col (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 01.41
- David Domínguez, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé), m.t.
- Byron Munton, Afs (Feirense-Beeceler), m.t.
- Adrián Bustamante, Col (Gi Group-Simoldes-UDO), a 01.44.
- Jesús del Pino, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé), m.t.
- Pedro Silva, Por (Anicolor-Tien21), m.t.
- Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), m.t.
15. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 01.56.
Classificação geral, após a nona etapa:
1. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 38:12.35 horas.
2. Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Tien21), a 39 segundos.
3. Jesús David Peña, Col (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 01.17 minutos.
4. Byron Munton, Afs (Feirense-Beeceler), a 01.18.
5. Tiago Antunes, Por (Efapel), a 02.49.
6. Pedro Silva, Por (Anicolor-Tien21), a 03.33.
7. Adrián Bustamante, Col (Gi Group-Simoldes-UDO), a 04.10.
8. Edgar Cadena, Mex (Petrolike), a 04.11.
9. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 04.26.
10. Emanuel Duarte, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), a 04.32.
- Classificação por pontos:
1. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 130 pontos.
2. Francisco Campos, Por (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), 65.
3. Pau Martí, Esp (Israel Premier Tech Academy), 64.
1. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 38:12.35 horas.
2. Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Tien21), a 39 segundos.
3. Jesús David Peña, Col (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 01.17 minutos.
4. Byron Munton, Afs (Feirense-Beeceler), a 01.18.
5. Tiago Antunes, Por (Efapel), a 02.49.
6. Pedro Silva, Por (Anicolor-Tien21), a 03.33.
7. Adrián Bustamante, Col (Gi Group-Simoldes-UDO), a 04.10.
8. Edgar Cadena, Mex (Petrolike), a 04.11.
9. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 04.26.
10. Emanuel Duarte, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), a 04.32.
- Classificação por pontos:
1. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 130 pontos.
2. Francisco Campos, Por (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), 65.
3. Pau Martí, Esp (Israel Premier Tech Academy), 64.
Classificação geral por equipas:
1. Anicolor-Tien21, Por, 114:39.25 horas.
2. Efapel, Por, a 11.35 minutos.
3. Gi Group-Simoldes-UDO, a 17.37.
- Classificação da montanha:
1. Hugo Nunes, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), 70 pontos.
2. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 65.
3. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 41.
- Classificação da juventude:
1. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
2. Zac Marriage, Aus (Israel Premier Tech Academy).
3. Jack Makohon, EUA (Skyline).
1. Anicolor-Tien21, Por, 114:39.25 horas.
2. Efapel, Por, a 11.35 minutos.
3. Gi Group-Simoldes-UDO, a 17.37.
- Classificação da montanha:
1. Hugo Nunes, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), 70 pontos.
2. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 65.
3. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 41.
- Classificação da juventude:
1. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista).
2. Zac Marriage, Aus (Israel Premier Tech Academy).
3. Jack Makohon, EUA (Skyline).