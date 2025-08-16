Nicolás Tivani vence penúltima etapa e Artem Nych chega líder ao `crono`

por RTP
Tiago Petinga - Lusa

O ciclista argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) venceu hoje a nona etapa da Volta a Portugal, na chegada ao alto de Montejunto, enquanto o russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) entrará líder da geral no contrarrelógio final de domingo.

Tivani, que é vencedor virtual da classificação dos pontos e já havia triunfado na primeira tirada, cumpriu os 174,4 quilómetros entre Alcobaça e o alto de Montejunto em 3:59.30 horas, vindo da fuga, batendo por 14 segundos o espanhol Pau Martí (Israel Premier Tech Academy), segundo após uma avaria mecânica no último quilómetro o afastar da vitória, e o colega de equipa e compatriota Tomás Contte, terceiro a 47 segundos.

Nas contas da geral, Nych até foi atacado pelo segundo à geral, o colega de equipa francês Alexis Guérin, mas entrará no ‘crono’ com 39 segundos de vantagem, enquanto o colombiano Jesús Peña (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense) é terceiro, a 1.17 minutos.

No domingo, a 86.ª edição fecha com a 10.ª e última etapa, um contrarrelógio de 16,7 quilómetros em Lisboa, com Nych a procurar revalidar o título que conquistou em 2024.

Classificação da nona etapa:

  1. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 03:59.30 horas (média: 43,691 km/h).
  2. Pau Martí, Esp (Israel Premier Tech Academy), a 14 segundos.
  3. Tomas Contte, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), a 47.
  4.  Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Tien21), a 01.37 minutos.
  5. Jesús David Peña, Col (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 01.41
  6. David Domínguez, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé), m.t.
  7. Byron Munton, Afs (Feirense-Beeceler), m.t.
  8. Adrián Bustamante, Col (Gi Group-Simoldes-UDO), a 01.44.
  9. Jesús del Pino, Esp (Aviludo-Louletano-Loulé), m.t.
  10. Pedro Silva, Por (Anicolor-Tien21), m.t.
  11. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), m.t.
(…)

15. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 01.56.


Classificação geral, após a nona etapa:

1. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 38:12.35 horas.

2. Alexis Guérin, Fra (Anicolor-Tien21), a 39 segundos.

3. Jesús David Peña, Col (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), a 01.17 minutos.

4. Byron Munton, Afs (Feirense-Beeceler), a 01.18.

5. Tiago Antunes, Por (Efapel), a 02.49.

6. Pedro Silva, Por (Anicolor-Tien21), a 03.33.

7. Adrián Bustamante, Col (Gi Group-Simoldes-UDO), a 04.10.

8. Edgar Cadena, Mex (Petrolike), a 04.11.

9. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista), a 04.26.

10. Emanuel Duarte, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), a 04.32.

- Classificação por pontos:

1. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 130 pontos.

2. Francisco Campos, Por (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), 65.

3. Pau Martí, Esp (Israel Premier Tech Academy), 64.
Classificação geral por equipas:

1. Anicolor-Tien21, Por, 114:39.25 horas.

2. Efapel, Por, a 11.35 minutos.

3. Gi Group-Simoldes-UDO, a 17.37.

- Classificação da montanha:

1. Hugo Nunes, Por (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), 70 pontos.

2. Nicolás Tivani, Arg (Aviludo-Louletano-Loulé), 65.

3. Artem Nych, Rus (Anicolor-Tien21), 41.

- Classificação da juventude:

1. Lucas Lopes, Por (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

2. Zac Marriage, Aus (Israel Premier Tech Academy).

3. Jack Makohon, EUA (Skyline).


