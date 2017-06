Nicolia "embala" Benfica em jogo dramático com Oliveirense

Lusa 10 Jun, 2017, 20:58 / atualizado em 10 Jun, 2017, 20:58 | Outras Modalidades

No pavilhão da Luz, os bicampeões nacionais estiveram muito próximos de somar o terceiro desaire na prova (o segundo consecutivo), já que, a quatro minutos do final, perdiam por 6-3. Contudo, o avançado argentino, autor de cinco golos no jogo e que vinha de uma primeira parte completamente desinspirada, emergiu como figura principal e, nos últimos dois minutos, consumou uma reviravolta que parecia impossível.



Com este triunfo, na 25.ª e penúltima jornada, o Benfica passou a somar 65 pontos, os mesmos que o FC Porto, que hoje venceu em Valongo por 4-1, pelo que tudo ficou adiado para a última jornada.



A formação de Oliveira de Azeméis, que esteve na liderança provisória até aos instantes finais, teve no guarda-redes Xavier Puigbi e no avançado Jordi Bargallo (autor de um 'póquer') os principais artífices da vantagem conseguida, sendo que o guardião foi mesmo um autêntico 'muro', tantas foram as intervenções a evitar tentos benfiquistas, em particular no primeiro tempo.



Ricardo Barreiros colocou os visitantes em vantagem, aos cinco minutos, e, pouco depois, poderia mesmo ter bisado, não fosse a trave negar-lhe as intenções, numa altura em que Xavier Puigbi começava a 'fechar' a baliza, negando o livre direto a Adroher e uma penalidade a João Rodrigues, além de várias outras defesas que aumentavam a ansiedade benfiquista.



Por seu lado, Carlos Nicolia era o expoente máximo da ineficácia do Benfica, que, nas duas situações de superioridade numérica, revelou incapacidade para 'ferir' a Oliveirense e poderia mesmo ter sofrido o segundo tento em cima do intervalo, só que Pedro Moreira acertou no poste.



Pedro Nunes era um treinador preocupado e mais ficou quando, no regresso do descanso, o recém-entrado Pablo Cancela aumentou a vantagem da Oliveirense, na sequência de um bom pormenor técnico.



Já depois de Guillem Trabal ter evitado novo tento dos visitantes, Nicolia reduziu, só que, no espaço de dois minutos, Jordi Bargallo deu início ao 'póquer' que iria anotar, colocando o placar em 1-4.



A reação do Benfica surgiu por intermédio de Jordi Adroher e novamente Nicolia, que, aparentemente, relançavam o jogo (3-4), só que, em poucos segundos, Jordi Bargallo repôs a vantagem de três golos da Oliveirense (3-6), aproveitando algum 'desnorte' dos 'encarnados'.



A quatro minutos do final, a descrença dos adeptos do Benfica começava a manifestar-se e muitos abandonaram o pavilhão nesse preciso instante, não assistindo à incrível 'remontada', que se iniciou num livre de Nicolia (4-6).



O melhor marcador do campeonato, João Rodrigues, aumentou as dúvidas que começavam a pairar no ar e, ato contínuo, na bola de saída da Oliveirense, Nicolia aproveitou uma desconcentração do adversário e alcançou o empate, a um minuto do final.



Depois de um primeiro tempo muito 'apagado', o internacional argentino recuperou o ímpeto na etapa complementar e, a 37 segundos do final, consumou a reviravolta e respetivo triunfo do Benfica, da mesma forma dramática como decorreu o encontro: Xavier Puigbi defendeu a grande penalidade, mas o avançado não falhou a recarga.







Jogo no pavilhão número 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - Oliveirense, 7-6.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Ricardo Barreiros, 05 minutos.



0-2, Pablo Cancela, 29.



1-2, Carlos Nicolia, 32.



1-3, Jordi Bargallo, 34.



1-4, Jordi Bargallo, 36.



2-4, Jordi Adroher, 37.



3-4, Carlos Nicolia, 45.



3-5, Jordi Bargallo, 46.



3-6, Jordi Bargallo, 46.



4-6, Carlos Nicolia, 47.



5-6, João Rodrigues, 49.



6-6, Carlos Nicolia, 49.



7-6, Carlos Nicolia, 50.







Sob arbitragem da dupla constituída por Luís Peixoto (Lisboa) e António Santos (Aveiro), as equipas alinharam:



- Benfica: Guillem Trabal, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolia e João Rodrigues. Jogaram ainda: Jordi Adroher e Miguel Rocha.



Treinador: Pedro Nunes.



- Oliveirense: Xavier Puigbi, Pedro Moreira, Josep Selva, Jordi Bargallo e Ricardo Barreiros. Jogaram ainda: Nuno Araújo, Pablo Cancela.



Treinador: Tó Neves.







Assistência: cerca de 2.400 espetadores.