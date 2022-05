Nikola Jokic volta a ser o jogador mais valioso da NBA

Jokic impôs-se pela segunda vez na votação para MVP da fase regular da NBA, com 875 pontos, batendo o camaronês Joel Embiid (706), dos Philadelphia 76ers, e o grego Giannis Antetokounmpo (595), dos Milwaukee Bucks, laureado em 2019 e 2020.



O sérvio terminou a fase regular com médias de 27,1 pontos, 13,8 ressaltos e 7,9 assistências por jogo, tornando-se o primeiro a conseguir 2.000 pontos, 1.000 ressaltos e 500 assistências na mesma temporada e a ter médias superiores a 25 pontos, 13 ressaltos e seis assistências.



Jokic foi igualmente o primeiro jogador a ficar no "top-10" em quatro dados estatísticos: pontos por jogo, ressaltos por jogo, assistência por jogo e percentagem de lançamentos de campo.



O poste dos Nuggets tornou-se o 13.º jogador a vencer o prémio em anos consecutivos, juntando-se a Kareem Abdul-Jabbar, Giannis Antetokounmpo, Larry Bird, Wilt Chamberlain, Stephen Curry, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson, Michael Jordan, Moses Malone, Steve Nash e Bill Russell.



Contudo, à semelhança da temporada passada, não conseguiu ir longe nos "play-offs", caindo na primeira ronda frente aos Golden State Warriors, numa temporada em que não contou com outras das grandes figuras da equipa, como Jamal Murray e Michael Porter Jr, que apenas fez nove jogos.



Este foi o último prémio a ser anunciado, juntando-se a Monty Williams (Phoenix Suns), o melhor treinador, a Ja Morant (Memphis Grizzlies), o jogador com mais evolução, a Marcus Smart (Boston Celtics), o melhor defensor, e a Scottie Barnes (Toronto Raptors), o melhor "rookie".