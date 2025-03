Noah Hobbs vence etapa e lidera "Alentejana"

Na geral, graças às bonificações,Após várias tentativas de fuga, o belga Jenthe Verstraete (EF Education-Aevolo) e o francês Alexis Guerin (Anicolor-Tien21) conseguiram isolar-se antes dos 50 quilómetros da etapa e acabaram por seguir juntos até à entrada para os 15 quilómetros finais, com o pelotão a seguir junto até ao sprint em Moura.Ests quinta-feira, corre-se a segunda etapa, com uma ligação de 171,5 quilómetros entre Castro Verde e Grândola, com duas contagens de montanha de quarta categoria e uma de terceira, colocada a menos de 10 quilómetros da meta.