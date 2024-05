Nomeações europeias deixam Artur Soares Dias orgulhoso e com responsabilidade

Discursando no jantar do 45.º aniversário da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, no qual foi homenageado, o juiz da Associação de Futebol do Porto comentava as recentes nomeações para a final da Liga Conferência Europa e para o Euro2024.

"Ter tido a possibilidade de representar Portugal em Tóquio2020, ou no último Europeu, pensava que teriam sido os momentos mais relevantes da carreira", referiu o homenageado, salientando que "quis o trabalho e a muita dedicação que a história não ficasse por aqui".

Artur Soares Dias salientou ainda o facto de, mais de uma década volvida, suceder a Pedro Proença como representante da arbitragem lusa numa decisão de uma competição europeia, depois de o atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ter dirigido a final da Liga dos Campeões de 2011/12, entre Bayern Munique e Chelsea.

"Com a recente nomeação para a final da Liga Conferência Europa, e após 12 anos da última final liderada de forma exemplar pelo Pedro Proença, integro um lote super restrito de árbitros portugueses que tiveram a felicidade de apitar finais europeias e repetir a presença de Portugal num Europeu", sublinhou.

Salientando que a sua nomeação para as duas provas é uma vitória de toda uma equipa, o árbitro da Associação de Futebol do Porto considerou-se um homem feliz e mostrou-se "seguro de que a história não termina aqui", antevendo um futuro risonho e de forte valorização para o futebol português.

Com 44 anos de idade, Artur Soares Dias está na arbitragem há 28 épocas e está a dois jogos de completar 300 na I Liga.

O português integra o lote de árbitros nomeados para o Euro2024, que vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha, e vai dirigir a final da Liga Conferência Europa, entre os gregos do Olympiacos e os italianos da Fiorentina, em 29 de maio, em Atenas.