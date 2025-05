Nomeados aos prémios da CDP

Iúri Leitão e Rui Oliveira sagraram-se campeões olímpicos em madison, medalha à qual Iuri Leitão somou a prata em omnium, e Patrícia Sampaio foi bronze em -78kg. Pedro Pichardo, que foi prata no triplo salto, não está entre os nomeados.



A CDP realiza em 26 de maio, em Lisboa, a Gala do Desporto de Portugal, que é um evento que homenageia os protagonistas do desporto nacional que mais se destacaram durante o ano anterior, neste caso de 2024, de Jogos Olímpicos.



Ao todo, são seis as categorias que estão abertas para votação do público, a decorrer até 12 de maio. Além do voto do público, haverá também uma votação de um júri de especialistas e os vencedores serão anunciados na Gala.



A lista de nomeados foi elaborada por um júri composto por personalidades de vários quadrantes da sociedade e tendo em conta as indicações das federações desportivas, tal como prevê o regulamento da Gala do Desporto de Portugal.



Além das categorias em votação pública, a Gala será também palco de homenagem aos campeões do mundo e da Europa, individuais e coletivos, que se distinguiram ao longo de 2024, bem como dos medalhados olímpicos e paralímpicos de Paris2024.



Lista dos nomeados:



- Atleta masculino: Iuri Leitão (ciclismo), Neemias Queta (basquetebol), Diogo Ribeiro (natação), Nuno Borges (ténis) e Cristiano Ronaldo (futebol).



- Atleta feminino: Patrícia Sampaio (judo), Filipa Martins (ginástica), Francisca ‘Kika’ Nazareth (futebol), Camila Rebelo (natação) e Cristina Gonçalves (boccia).



- Desporto Adaptado: Marta Paço (surf), Cristina Gonçalves (boccia), Norberto Mourão (canoagem), João Gonçalves (ténis de mesa) e Diogo Cancela (natação).



- Jovem Promessa: Francisco Costa (andebol), Geovany Quenda (futebol), Jaime Faria (ténis), Madalena Costa (patinagem artística) e João Pontes (vela).



- Treinador: Rúben Amorim (futebol), Gabriel Mendes (ciclismo), Alberto Silva (natação), André Tavares (boccia) e Igor Sampaio (judo).



- Equipa: Iuri Leitão e Rui Oliveira (ciclismo), José Ramalho e Fernando Pimenta (canoagem), seleção feminina de futebol, Diogo Costa e Carolina João (vela), equipa olímpica de Surf e seleção feminina de basquetebol.