Nono lugar no madison fecha participação portuguesa nos Europeus jovens de pista

Em Anadia, Baptista e Martins não pontuaram, mas também não foram dobrados nesta prova olímpica, ainda que o segundo tenha caído no arranque da corrida.



Os belgas Thibaut Bernard e Milan van den Haute foram os melhores, com 65 pontos finais, batendo os alemães Benjamin Boos e Bruno Kessler, prata com 53.



O último dos seis dias de prova no Velódromo rendeu novo top 10 para a seleção nacional, que contou com 11 ciclistas em competição, incluindo a estreia internacional dos juniores Bruna Gonçalves, João Almeida, João Silva e José Paiva.



Beatriz Roxo e João Martins conseguiram um oitavo lugar cada, nas respetivas provas de eliminação sub-23, e conseguiram os melhores resultados lusos na competição.



“Os nossos objetivos para este Europeu passavam por proporcionar uma oportunidade competitiva aos mais jovens, que no contexto nacional têm dado bons indicadores mas ainda sem experiência internacional. (...) Nesse sentido, foi um campeonato extremamente relevante para os nossos atletas”, notou o selecionador, Gabriel Mendes, citado pela federação.



O técnico notou as “diferenças significativas de rendimento em relação às principais nações”, prova de que há “um caminho a percorrer”, mas também “sinais muito positivos do ponto de vista da performance individual e coletiva”.