Norberto Mourão tricampeão da Europa em VL2 200 metros

Norberto Mourão impôs-se em 52,242 segundos, novo recorde da Europa, deixando o espanhol Higinio Rivero a 100 milésimos de segundo e o russo Roman Serebriakov, a competir sob bandeira neutra, a 590 milésimos.

O canoísta de 45 anos, que foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, alcançou o sua quarta medalha de ouro em Europeus da categoria, depois de 2021 (Poznan), 2024 (Szeged) e 2025 (Racice).

Esta é a segunda medalha de Portugal nos Europeus de canoagem, depois do bronze de Fernando Pimenta, no sábado, nos olímpicos K1 1.000 metros.