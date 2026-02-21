Mais Modalidades
Norte-americana Jessica Pegula conquista torneio WTA 1.000 do Dubai
A tenista norte-americana Jessica Pegula, quinta do ranking mundial, conquistou hoje o 10.º título da carreira ao vencer o torneio WTA 1.000 do Dubai, após bater na final a ucraniana Elina Svitolina, nona, em dois sets.
Em uma hora e 13 minutos, Pegula ‘despachou’ Svitolina com os parciais de 6-2 e 6-4 e, aos 31 anos, festejou o seu primeiro título WTA desde 2024, quando conquistou o torneio de Toronto.
Ao todo, a norte-americana passou a ter 10 título, quatro da categoria WTA 1.000.
