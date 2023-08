Norte-americano Ken Horton reforça basquetebol do Sporting

“Com uma carreira longa e de relevo, o extremo/poste norte-americano chega depois de meia-época nos espanhóis do Baloncesto Fuenlabrada (10,2 pontos, 4,5 ressaltos e 0,9 assistências em 13 jogos) para reforçar as opções do técnico Pedro Nuno Monteiro em 2023/2024”, indicam os ‘leões’ no site oficial.



O basquetebolista, de 2,01 metros, que em Espanha também jogou no San Pablo Burgos, tem uma longa carreira na Europa, onde representou ainda o Brescia Leonessa, o Astana, o Élan Béarnais, o Bona e o Medi Bayreuth, o Kataja, o Apollon Limassol e o SOM Boulogne.



Com um percurso iniciado no basquetebol universitário do CCSU Blue Devils, em Connecticut, Horton jogou também nos mexicanos do Huracanes de Tampico.



“Já ando nisto há algum tempo, joguei contra grandes equipas, em grandes competições, por isso quero trazer o meu conhecimento e a minha experiência, além de ajudar a equipa em tudo o que puder dentro de campo", prometeu o jogador, que no palmarés tem duas ligas dos Campeões, ao serviço do San Pablo Burgos.



Ken Horton é o terceiro reforço anunciado esta semana para o basquetebol 'leonino', depois das chegadas do também norte-americano Michael Moore e do ex-Vitória de Guimarães Litos Cardoso.