Norte-americanos singram no US Open





(Com Lusa)

Num encontro muito aguardado e bastante equilibrado, as irmãs norte-americanas, campeãs de 14 torneios de pares do Grand Slam, dois deles em Nova Iorque, em 1999 e 2009, não conseguiram superar Hao-Ching Chan, natural de Taiwan, e a australiana Maya Joint, e acabaram por dizer adeus aos entusiásticos adeptos presentes nas bancadas do Arthur Ashe Stadium.Agraciadas com um ‘wild card’ para o quadro principal de duplas do quarto e último ‘major’ da época, as anfitriãs travaram um intenso duelo, mas ao fim de três horas e um minutos saíram derrotadas no ‘match tie break’, pelos parciais de 6-3, 6-7 (6-8) e 7-6 (10-7).Tal como as irmãs Williams, a ucraniana Elina Svitolina, nona no ranking mundial feminino, também foi surpreendida, na prova de singulares, pela russa Anna Kalinskaya (23.ª WTA), que se qualificou pela primeira vez para os oitavos de final do ‘major’ nova-iorquino, ao vencer o encontro por 6-3, 2-6 e 6-3.Já a jogadora da casa Emma Navarro (27.ª WTA) não se retraiu perante a favorita checa Karolina Muchova (7.ª WTA) e levou a melhor com os parciais de 6-3 e 7-5, ao passo que Linda Noskova (6.ª WTA), campeã de Wimbledon, confirmou o favoritismo diante a chinesa Ann Li (28.ª WTA), por 6-2, 6-7 (6-8) e 6-2.Na prova de singulares masculinos, os mais credenciados tenistas norte-americanos fizeram as honras da casa e asseguraram a qualificação para a quarta ronda do Open dos Estados Unidos, num dia em que os portugueses Nuno Borges e Jaime Faria foram eliminados em pares e deixaram a representação nacional nas mãos de Francisco Cabral.A encerrar a sessão noturna no Arthur Ashe Stadium, Ben Shelton (9.º ATP) superou o esquerdino canadiano Dennis Shapovalov (48.º ATP) em quatro sets, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-7 (5-7), 6-3 e 6-4, garantindo o regresso à quarta ronda pela primeira vez, desde que disputou há três anos as meias-finais em Flushing Meadows.Nos oitavos de final, Shelton terá pela frente o grego Stefanos Tsitsipas (53.º ATP) que afastou o checo Jiri Lehecka (19.º ATP), num embate decidido em quatro partidas, por 2-6, 6-1, 7-6 (7-3) e 6-1, para se estrear no lote dos 16 finalistas do Open dos Estados Unidos.Frances Tiafoe (12.º ATP), por sua vez, exibiu-se a alto nível e bateu o monegasco Valentin Vacherot (23.º ATP), com os parciais de 6-4, 6-2 e 6-2, marcando encontro na próxima ronda com o russo Daniil Medvedev (8.º ATP), campeão do torneio norte-americano em 2021.Assim como Tiafoe, Alex Michelsen (46.º ATP) conseguiu atingir um alto nível de jogo e derrotou o jovem espanhol Daniel Merida (39.º ATP), de 21 anos, uma das grandes revelações da temporada, por 7-6 (7-5), 6-4 e 6-3, para se estrear nos oitavos de final frente ao argentino Tomas Etcheverry, responsável pela eliminação do compatriota Mariano Navone, pelos parciais de 6-4, 6-4 e 6-3.