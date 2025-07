Noruega e Alemanha vencem Taça das Nações de voleibol de praia

Na final masculina, a Noruega, que tinha eliminado a Espanha nas meias-finais, superou os Países Baixos, que tinham afastado a Áustria, num duelo decidido apenas no ‘golden set’, após uma série marcada por equilíbrio e um momento infeliz da equipa neerlandesa.



No primeiro jogo, os Países Baixos até levaram a melhor, com a dupla Brouwer/Van de Velde a vencer por 2-0 (21-11 e 21-17) Hendrik Mol/Berntsen.



No segundo encontro, a dupla norueguesa Anders Mol/Sørum tinha de recuperar, no duelo com Boermans/Groot, mas um dos elementos da dupla neerlandesa lesionou-se no decorrer do primeiro set, forçando a interrupção do jogo e a entrega do triunfo à Noruega por 2-0 (14-7 e 21-0).



Com a final empatada, a decisão ficou reservada para o ‘golden set’, em que os noruegueses alinharam com Anders Mol/Berntsen, frente a Brouwer/Boermans, e impuseram-se por 15-12, assegurando o título.



No setor feminino, a Alemanha, que tinha superado a Espanha nas meias-finais, confirmou o favoritismo e venceu com autoridade a Ucrânia, que afastou antes os Países Baixos.



A dupla germânica Ittlinger/Grüne abriu a final, com um triunfo por 2-1 (18-21, 21-14, 15-13) frente a Davidova/Khmil, e no segundo confronto, Müller/Tillmann não deram hipótese a Hladun/Lazarenko, vencendo por 2-0 (21-18, 21-8) e encerrando a discussão da final feminina a favor da Alemanha.



A representação portuguesa terminou a prova nos quartos de final, tanto no setor masculino como no feminino.



As duplas Gonçalo/Tomás Sousa e João Pedrosa/Hugo Campos foram eliminadas pela Espanha, enquanto, no feminino, Gabriela Coelho/Mariana Maia e Vanessa Paquete/Raquel Lacerda caíram diante das equipas dos Países Baixos.