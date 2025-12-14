Noruega sagra-se campeã mundial de andebol feminino

As campeãs olímpicas tiveram, ainda assim, o seu desafio mais complicado no mundial, já que venceu os restantes oito jogos pela margem mínima de nove golos, sendo que sete desses triunfos aconteceram por dois dígitos: o Brasil foi esmagado por 19 golos e a República Checa por 23.



A Alemanha, que tem apenas um troféu, conquistado em 1993, e que a última vez que atingiu as meias-finais foi no distante ano de 2007, quando foi terceira, já tinha surpreendido ao ultrapassar mas meias-finais a campeã França.



No primeiro tempo, a Noruega começou na frente, mas a Alemanha liderou mais tempo, porém nunca ultrapassando os dois golos, sendo que, ao intervalo, o 11-11 espelhava o equilíbrio reinante.



A Noruega entrou melhor na etapa complementar e atingiu três golos de vantagem aos 15-12 e até dispuseram de várias oportunidades para chegar aos quatro, acabando, no entanto, por permitir a reação germânica, espelhada na derradeira igualdade, a 17-17.



Na fase decisiva, as norueguesas foram bem mais consistentes, a exemplo de Henny Reistad -- a jogadora do ano da federação internacional nas ultimas duas épocas -- que terminou com cinco golos, tal como Deila Thale.



Na Alemanha Emily Vogel, Alina Grijseels e Viola Leuchter terminaram com quatro tentos cada.



Nos últimos 27 anos, a Noruega conquistou 28 medalhas, incluindo três medalhas de ouro olímpicas em Pequim 2008, Londres 2012 e Paris 2024, cinco campeonatos do mundo e um recorde de 10 títulos europeus.



Para a atribuição do terceiro lugar, a França, que era detentora do título, venceu os Países Baixos por 33-31.



