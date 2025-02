Norueguês Sander Skotheim bate recorde europeu do heptatlo

O norueguês Sander Skotheim bateu hoje o recorde da Europa do heptatlo em pista curta, durante um meeting em Talin, no qual alcançou, com 6.484 pontos, a quinta melhor marca mundial da história.

Skotheim, de 22 anos, conseguiu mais cinco pontos do que o anterior recorde continental, que pertencia, desde 2017, ao francês Kevin Mayer, depois de concluir os 1.000 metros em 2.37,85 minutos.



Numa etapa do circuito prata de eventos combinados, o vice-campeão do mundo de pista coberta bateu o estónio Rasmus Roosleht (5.940) e o japonês Yuma Maruyama (5.901).



O recordista do mundo é o norte-americano Ashton Eaton, que conseguiu 6.645 pontos em 10 de março de 2012, em Istambul.