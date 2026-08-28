Noruguês Andres Leknessun vence sétima etapa e Pogacar reforça liderança
O ciclista norueguês Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) venceu sexta-feira a sétima etapa da Volta a Espanha, entre Vall D`Alba e Aramón Valdelinares, na distância de 149,8 quilómetros, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a reforçar a liderança.
Numa etapa montanhosa, Leknessund foi o melhor da fuga do dia, batendo o seu compatriota e colega de equipa Tobias Halland Johannessen, segundo classificado, por 34 segundos e o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), terceiro, por 47.
Na classificação geral, Pogacar aumentou de 3.34 para 3.50 minutos a vantagem sobre o espanol Enric Mas (Movistar), segundo, e de 4.21 para 4.50 o avanço face ao compatriota Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), terceiro.
A oitava etapa, em terreno plano, realiza-se no sábado, entre Puçol e Xeraco, na distância de 171 quilómetros.