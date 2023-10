Nova Zelândia vence Irlanda e marca encontro com Argentina

Apesar de jogarem 20 minutos em inferioridade numérica, devido a dois cartões amarelos, os 'All Blacks', quartos classificados do 'ranking' mundial, estiveram sempre na frente do marcador e 'derrubaram' a líder Irlanda, que voltou a não conseguir superar a fasquia dos quartos de final.



Os neozelandeses, campeões mundiais em 1987, 2011 e 2015, chegaram a uma vantagem de 13-0 aos 21 minutos com penalidades de Richie Mo'unga (08) e Jordie Barrett (14) e um ensaio de Leicester Fainga'anuku (21), transformado por Mo'unga.



A Irlanda reagiu e aproximou-se com uma penalidade de Johnny Sexton (22 minutos) e um ensaio de Bundee Aki (27), transformado por Sexton, mas a Nova Zelândia voltou a cruzar a linha de meta por Ardie Savea (33) para colocar a diferença em oito pontos (18-10).



Depois disso, Jamison Gibson Park (39 minutos) aproveitou a primeira superioridade numérica irlandesa para chegar ao ensaio e, com a transformação de Sexton, manteve tudo em aberto para a segunda parte, com 18-17 para os neozelandeses ao intervalo.



Um ponto de diferença no marcador foi o melhor que os irlandeses conseguiram, em duas ocasiões, a última das quais decisiva, já após os 'All Blacks' voltarem a distanciar-se com um ensaio de Will Jordan (53 minutos), transformado por Jordie Barrett.



Um ensaio de penalidade (64 minutos) e um cartão amarelo a Codie Taylor no mesmo lance voltaram a reduzir a diferença para um ponto (25-24), mas a Irlanda não conseguiu capitalizar a superioridade numérica e ainda viu Jordie Barrett (69) aumentar a distância para 28-24 nesse período.



O encontro terminou com a Irlanda a tentar um último ensaio que a colocasse pela primeira vez na frente, mas os cerca de cinco minutos e mais de 30 fases de jogo dos irlandeses esbarraram na solidez defensiva dos 'All Blacks', que acabaram por conseguir o derradeiro 'turnover' e segurar o triunfo.



A Nova Zelândia vai defrontar a Argentina na sexta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Paris, na primeira meia-final do França2023.



Antes disso, no domingo, defrontam-se, ainda nos quartos de final, a Inglaterra com as Fiji (16:00) e a França com a África do Sul (20:00), na segunda 'final antecipada' desta fase.



O Campeonato do Mundo de França2023 teve início em 08 de setembro disputa-se até dia 28 de outubro.