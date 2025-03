Novak Djokovic consegue recorde de 411 vitórias

"Djoko", que venceu um torneio desta categoria por 40 vezes na carreira, também um recorde, somava 410 triunfos, os mesmos do espanhol Rafael Nadal, já retirado, e agora isolou-se com 6-1 e 7-6 (7-1) ante o 65.º jogador mundial.



O sérvio ocupa o quinto lugar do ranking e vai agora, nos oitavos de final, bater-se com o italiano Lorenzo Musetti, 15.º pré-designado do torneio que Djokovic venceu por seis vezes, a última delas em 2016.



Este recorde no circuito Masters 1.000, instituído em 1990, junta-se a uma série de outras marcas históricas detidas pelo tenista de 37 anos, também recordista de títulos ‘Grand Slam’, com 24.