Nove campeões defendem títulos nos Europeus de Judo

A competição, a decorrer entre quarta-feira e sábado no Centro Desportivo Moraca, na capital do Montenegro e junto ao rio com o mesmo nome, terá múltiplos campeões nas 14 categorias de peso, apesar de ser um ano de arranque no ciclo olímpico.



Em masculinos, o espanhol Francisco Garrigós (-60 kg), o azeri Heydarov (-73 kg), o georgiano Tato Grigalashvili (-81 kg), e os russos Matvey KaniKovskiy (-100 kg) e Inal Tasoev (+100 kg), como neutros, defendem o ouro que conquistaram em Zagreb2024.



Já em femininos, as campeãs europeias na capital croata e que estão inscritas são a kosovar Distria Krasniqi (-52 kg), a checa Renata Zachová (-63 kg), a francesa Audrey Tcheumeo (-78 kg) e a israelita Raz Hershko (+78 kg).



Na capital montenegrina, estão ainda inscritos campeões mundiais em título, casos do georgiano Giorgio Sardalashvili (-60 kg), da italiana Odete Giuffrida (-52 kg), da neerlandesa Joanne Van Lieshout (-63 kg) e do azeri Zelim Kotsoiev (-100 kg).



Medalhas que Heydarov e Grigalashvili também garantiram no último ano, em maio, em Abu Dhabi, com o azeri a ser até ‘triplo’ campeão, europeu, mundial e olímpico, a última medalha nos Jogos de Paris2024.



Outros campeões olímpicos em título que estarão em Podgorica serão o georgiano Lasha Bekauri (-90 kg) e o azeri Zelim Kotsoiev (-100 kg), atual líder mundial na categoria de peso de Jorge Fonseca e que acumulou o ouro nos Mundiais e nos Jogos de Paris2024.



Nove portugueses



Nos Europeus, Portugal terá nove judocas em ação, dos quais quatro são cabeças de série, casos de Patrícia Sampaio, medalha de bronze olímpica, que é primeira favorita em -78 kg, Catarina Costa, medalhada nas últimas três edições (um bronze e duas pratas) e que será quinta em -48 kg, Taís Pina, oitava em -70 kg, e Jorge Fonseca, medalha olímpica em Tóquio2020, e também oitavo pré-designado em -100 kg.



A seleção portuguesa completa-se com Miguel Gago (-66 kg, 27.º entre 36 inscritos), Otari Kvantidze (-73 kg, 16.º em 41), João Fernando (-81 kg, 13.º em 38), Raquel Brito (-52 kg, 22.ª em 25) e Bárbara Timo (-70 kg, 35.ª em 41).