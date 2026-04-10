Novo ‘duplo-duplo’ de Neemias insuficiente para evitar derrota dos Celtics
O português Neemias Queta somou na quinta-feira o 17.º ‘duplo-duplo’ da temporada na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ainda assim insuficiente para evitar a derrota dos Boston Celtics em casa dos New York Knicks (112-106).
No encontro entre duas das melhores equipas da Conferência Este, Neemias Queta assinou 10 pontos e 10 ressaltos, e chegou, pelo menos, à dezena de pontos pelo sexto jogo consecutivo, ao concretizar quatro dos seis lançamentos de campo tentados e os dois lances livres de que dispôs.
O poste internacional português contabilizou ainda 10 ressaltos, seis dos quais ofensivos (mais do que toda a equipa dos Knicks), duas assistências e dois roubos de bola em 24.11 minutos de utilização.
Na sua quinta temporada na NBA, Neemias Queta tem médias de 10,3 pontos, 8,3 ressaltos, 1,7 assistências, 0,8 roubos de bola e 1,3 desarmes de lançamento em 25,5 minutos por jogo.
Num encontro em que os Celtics, que vinham numa sequência de quatro vitórias, não contaram com Jaylen Brown, Jayson Tatum não pareceu guardar más recordações do Madison Square Garden, onde sofreu a rutura do tendão de Aquiles no ano passado, e esteve perto de um ‘triplo-duplo’, com 24 pontos, 13 ressaltos e oito assistências.
Saídos do banco, Payton Pritchard (23 pontos) e Baylor Scheierman (20) também estiveram em destaque nos Celtics, enquanto Josh Hart (26) e Jalen Brunson (25) foram decisivos nos Knicks, que mantiveram vivo o sonho de ainda chegarem ao segundo lugar da Conferência Este.
Com dois encontros por disputar na fase regular, os Celtics seguem no segundo posto do Este, com 54 vitórias e 26 derrotas, à frente dos Knicks (52-28), que, para subirem um lugar, têm de vencer os dois derradeiros e desafios e esperar por outras tantas derrotas da equipa de Boston.
