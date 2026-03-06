Novo recorde histórico para LeBron James





(Com Lusa)

Com um lançamento – o seu segundo no encontro – a 12 segundos do final do primeiro período, ‘King’ James acrescentou mais um recorde à sua carreira, passando a somar 15.838 ‘tiros’ concretizados, mais um do que Kareem Abdul-Jabbar, com Karl Malone na terceira posição, com uns longínquos 13.528.A cumprir a sua 23.ª temporada na NBA, LeBron James tentou mais lançamentos de campo do que qualquer outro jogador na história, com 31.285, dos quais mais de 7.500 para lá da linha dos três pontos, concretizando 51,6% dos lançamentos.Abdul-Jabbar terminou a carreira com 55,9% de acerto nos lançamentos de campo, tendo tentado 28.307 e apenas 18 triplos, que apenas se tornaram oficiais a meio da sua carreira.LeBron James, que já se tornou, aos 41 anos, o jogador mais velho a conseguir um ‘triplo-duplo’, é o melhor marcador na fase regular e nos play-offs na história da NBA e já atingiu esta temporada os 50.000 pontos.Ainda nesta temporada, LeBron James pode juntar mais um recorde à sua lista, pois, caso faça mais seis encontros na fase regular, vai ultrapassar o recorde de Robert Parish, que terminou a carreira com 1.611 encontros disputados, sendo que o jogador dos Lakers já tem o máximo nos play-offs (292).Contudo, a noite de mais um recorde acabou por não ser totalmente feliz para LeBron James, que marcou 16 pontos, mais viu os Lakers serem derrotados em casa dos Denver Nuggets, por 120-113.Nikola Jokic foi a grande figura do encontro, com um ‘triplo-duplo’ (28 pontos, 13 assistências e 12 ressaltos), com Jamal Murray a chegar também aos 28 pontos pelos Nuggets, enquanto Luka Doncic foi o melhor dos Lakers, com 27 pontos e 11 ressaltos.Os Nuggets ocupam a quinta posição da Conferência Oeste, com 37 vitórias e 25 derrotas, estando um posto cima dos Lakers, que têm 39 triunfos e 24 desaires.