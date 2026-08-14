NSN Development Team de consternada com morte de Finlay Tarling

"Estamos de coração partido ao anunciar a morte de Finlay Tarling na Volta a Portugal. Fin era um membro muito amado da nossa equipa, mas, mais importante, era um filho, um irmão e um amigo para tantos. Vai fazer muita falta”, expressou a NSN Development Team, numa nota publicada nas redes sociais.



O corredor de 19 anos, nascido no País de Gales e a representar a equipa suíça, foi atropelado por um veículo ligeiro de mercadorias que seguia em contramão e não fazia parte da prova, disse fonte da GNR à agência Lusa.



“As nossas condolências mais profundas vão para os pais de Fin, Michael e Dawn, o seu irmão Josh e todos que tiveram a sorte de chamá-lo amigo. Descansa em paz, Fin”, acrescentou a NSN Development Team.



O alerta para o acidente na freguesia de Arcozelo, em Ponte de Lima, foi dado às 15:30, tendo o mesmo ocorrido ao quilómetro 19,042 da Estrada Nacional 316, segundo a GNR de Viana do Castelo.



Em comunicado, a organização da Volta a Portugal e a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciaram a neutralização da oitava etapa da 87.ª edição, que ligava Melgaço a Fafe, numa extensão de 166,8 quilómetros, e o cancelamento da cerimónia de pódio prevista para hoje.



