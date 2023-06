Nuggets dominam Heat a abrir a final da NBA

Os forasteiros, que tinham arrancado triunfos fora nos primeiros jogos com Bucks, Knicks e Celtics, ainda lideraram de início (4-5 e 6-7), mas os anfitriões, impondo-se pela estatura, junto ao cesto, cedo assumiram o comando do encontro e já acabaram o primeiro período com nove pontos à maior (29-20).Jokic, sempre pronto para o que equipa foi necessitando, terminou o jogo com o habitual "triplo duplo" - ao somar 27 pontos, com oito em 12 nos lançamentos de campo, 14 assistências e 10 ressaltos -, tornando-se o primeiro estreante numa final a consegui-lo depois de Jason Kidd, em 2002.Nos Miami Heat, Bam Adebayo, sempre para atacar a defesa de Jokic, foi o melhor, com 26 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências, secundado por Gabe Vincent, com 19 pontos, e pelos suplentes Haywood Highsmith, com 18 pontos, e Kyle Lowry, com 11 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências.A final da edição 2022/23 da NBA, disputada à melhor de sete encontros, prossegue no domingo, de novo em Denver.Os terceiro e quarto jogos realizam-se quarta-feira e em 9 de junho (sexta-feira), em Miami. Se necessário, o quinto é no dia 12 (segunda-feira), em Denver, o sexto em 15 (quinta-feira), na Florida, e o sétimo, a "negra", em 18 (domingo), de novo no Colorado.