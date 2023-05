Nuggets vencem Lakers por 2-0 na final Oeste da NBA

Murray marcou 23 pontos no derradeiro período, perdendo apenas por um para toda a equipa californiana (24), com seis lançamentos de campo marcados, em sete tentados, incluindo quatro triplos, em cinco, e sete em oito nos lances livres.Desta forma, o base de 26 anos, que totalizou 37 pontos, 10 ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola, foi determinante para o triunfo dos Nuggets, que já tinham vencido o primeiro encontro, por 132-126, e lideram agora a série por 2-0, estando a meio caminho da sua primeira final da NBA.Mesmo bem mais discreto do que no embate inicial, o poste sérvio Nikola Jokic também foi essencial, contribuindo com o "triplo duplo" da ordem, ao acabar o jogo com 23 pontos – nove em 21 nos lançamentos de campo -, 17 ressaltos e 12 assistências.Nos Lakers, o melhor foi o suplente Rui Achimura, que terminou o embate com 21 pontos, conseguidos com 80% de efetividade nos lançamentos de campo (oito em 10), secundado por Austin Reeves, autor de 22, com 50% nos ‘tiros’ (oito em 16).O terceiro jogo da final da Conferência Oeste realiza-se no sábado, em Los Angeles.