Número dois mundial Alexander Zverev eliminado nos oitavos do Masters 1.000 de Madrid

Tal como em 2024, o alemão despediu-se do torneio madrileno com uma derrota nos ‘oitavos’ frente a Cerundolo, o 21.º classificado do ranking ATP, que se impôs hoje com os parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 30 minutos.



Duas vezes campeão em Madrid (2018 e 2021), o primeiro cabeça de série não conseguiu reeditar os anteriores sucessos na terra batida da capital espanhola.



Nove dias depois de conquistar o torneio de Munique, no dia do 28.º aniversário, o número dois mundial volta a ser eliminado numa fase precoce de um Masters 1.000: esta temporada, caiu na segunda ronda em Indian Wells e Monte Carlo e chegou também aos oitavos de final em Miami.



Finalista derrotado do Open da Austrália, o alemão tem acumulado resultados dececionantes, perdendo mesmo a oportunidade de ascender à liderança do ranking ATP durante a suspensão por doping do italiano Jannik Sinner, que está afastado dos courts desde que conquistou o primeiro Grand Slam da época.