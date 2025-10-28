Número um do ténis Carlos Alcaraz eliminado na estreia no Masters 1.000 de Paris

Isento da primeira ronda do torneio francês, o murciano de 22 anos foi derrotado pelo 31.º jogador mundial com os parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 23 minutos.



Esta é a primeira vez desde março, mais concretamente desde que caiu na segunda ronda do Masters 1.000 de Miami, que Alcaraz não é finalista de um torneio que disputa.



O número um mundial, que cometeu 54 erros não forçados, vê interrompida uma série de 17 triunfos consecutivos em Masters 1.000 – ergueu o troféu em Monte Carlo, Roma e Cincinnati.



Com a derrota frente a Norrie, o espanhol fica com a liderança do ranking ATP em risco, podendo ser ultrapassado por Jannik Sinner, caso o italiano conquiste o título em Paris.



‘Carlitos’ tem um historial negativo neste torneio, este ano com um piso mais ‘lento’, tendo como melhor resultado a presença nos quartos de final em 2022.



Nos oitavos de final, Norrie, que conseguiu a sua primeira vitória diante de um número um mundial, vai defrontar o vencedor do encontro entre os ‘convidados’ Arthur Rinderknech (29.º) e Valentin Vacherot (40.º).