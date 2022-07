Números e Curiosidades – Mundiais Atletismo 2022

- 1983 – Foi o ano da primeira edição dos Mundiais de Atletismo (Helsínquia).- 4 – Inicialmente os Mundiais eram realizados de 4 em 4 anos (de 1983 a 1991).- 2 – Desde 1991 que os Mundiais passaram a ser de 2 em 2 anos.- 18 – Vai ser a 18.ª edição dos Mundiais.- 1 – Vai ser apenas a 1.ª vez que os Mundiais se vão realizar nos Estados Unidos.- 2001 – Desde 2001 (21 anos) que o Mundial não se realizava no continente americano. Última vez foi em Edmonton no Canadá.- 2019 – A última edição dos mundiais, disputados em Doha.- 3 – A diferença dos anos da última edição para a atual. Deveriam ter realizado em 2021, mas por causa da COVID, foram adiados 1 ano.- 23 – São 23 os atletas portugueses presentes nestes Mundiais.- 16 – Portugal vai estar representado por 16 mulheres e 7 homens.- 21 – As medalhas conquistadas por Portugal nos Mundiais.- 6 – As medalhas de ouro conquistadas por Portugal.- 1 – As medalhas conquistadas por Portugal nos últimos mundiais (2019). Foi a prata de João Vieira na marcha.- 12 – Vai ser a 12.ª presença em Mundiais de João Vieira, o português com mais presenças em Mundiais.- ROSA MOTA – Maratona (1987).- FERNANDA RIBEIRO – 10 000m (1995).- MANUELA MACHADO – Maratona (1995).- CARLA SACRAMENTO – 1500m (1997).- NELSON ÉVORA – Triplo salto (2007).- INÊS HENRIQUES – 50Km marcha (2017).- 381 – As medalhas conquistadas pelos Estados Unidos. O país com mais medalhas em Mundiais.- 169 – As medalhas de ouro dos Estados Unidos. O país com mais ouro.- 18 – A 18.ª edição dos Mundiais.- 10 – Vão ser 10 dias de competição (15 a 24 julho).- 26 – O número de provas.- 16 – As provas de pista.- 10 – As provas de especialidades.- 1919 - Hayward Field, a data de construção do estádio de atletismo da Universidade do Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, primeiro como estádio para futebol americano.