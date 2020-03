Números e Curiosidades – Olimpíadas

- Uma Olimpíada, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, não são uns Jogos Olímpicos (JO), mas sim o período de tempo que vai de uns Jogos Olímpicos aos outros.- Os primeiros JO da era moderna realizaram-se me 1896, os segundos em 1900. A primeira olimpíada foi de 4 anos entre 1896 e 1900.- Isto para dizer que … vai ser a terceira olimpíada da história com mais de 4 anos.- Apenas por duas vezes na nossa história uma olimpíada teve tempo superior a 4 anos.- Depois da decisão do COI em adiar os JO em 1 ano, esta vai passar a ser a terceira maior olimpíada de sempre (5 anos).- 12 anos – Entre 1936 (Berlim) e 1948 (Londres).- 8 anos – Entre 1912 (Estocolmo) e 1920 (Antuérpia).- 5 anos – Entre 2016 (Rio de Janeiro) e 2021 (Tóquio).- Pela 2.ª vez na história os JO vão realizar-se em Tóquio, mas …- … pela 2.ª vez Tóquio vê adiados os seus JO (!)- É verdade, em 1940 os JO iriam ser em Tóquio, mas devido ao início da 2.ª guerra mundial os jogos não se realizaram (!)- E agora 80 anos depois, os jogos que iriam ser novamente em Tóquio, voltam a ser adiados, desta vez por causa da Covid-19.- É melhor o COI pensar em deixar de realizar JO em Tóquio, pois poderá haver “problemas”.- Pela 4.ª vez na história os JO não se vão realizar na data prevista.

- Em 1916 (Berlim) não se realizaram devido à I Guerra Mundial.





- Em 1940 (Tóquio) e 1944 (Londres) não se realizaram devido à II Guerra Mundial.





- Em 2020 (Tóquio) não se realizarão por causa do Covid 19.

- Europa – 16 vezes.





- América – 7 vezes.





- Ásia – 3 vezes.





- Oceânia – 2 vezes.

No Japão (2021) vão ser os 4 .º JO da história no continente asiático.