Nun`Álvares conquista Taça da Liga feminina de futsal no desempate por penáltis
O Nun’Álvares conquistou hoje a Taça da Liga feminina de futsal pela terceira vez no seu historial, ao derrotar o Benfica por 5-4 no desempate por penáltis, depois do empate 1-1 no final do tempo regulamentar e prolongamento.
No Pavilhão Multiusos de Gondomar, um autogolo de Dinha, aos 35 minutos, colocou o Benfica em vantagem, anulada no minuto seguinte por Mayara Almeida, resultado que se manteve até final do tempo regulamentar e no prolongamento.
No desempate por penáltis, o Nun’Álvares, que na época passada conquistou o seu primeiro título de campeão nacional, superiorizou-se por 5-4 ao Benfica, que era o detentor do troféu.
As duas equipas são as únicas a figurar no ranking de troféus da competição, com três conquistas cada uma.
