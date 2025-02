Nun`Álvares eficaz bate Leões e ruma à final da Taça da Liga feminina de futsal

No Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, a formação de Fafe, campeã em título, confirmou assim a sua quinta presença na final, em outras tantas edições da competição que já venceu por duas ocasiões, graças aos golos de Lídia Moreira, aos 17 minutos, Ana Pires, aos 23, e Cátia Morgado, aos 37 e 39.



Na sua primeira presença na 'final four', o Leões de Porto Salvo, atual quinto classificado na fase regular do campeonato, deu uma boa réplica, tendo disposto de boas oportunidades, duas delas concretizadas por Inês Lima, aos 16 minutos, e Kika, aos 30.



Numa altura em que o Nun'Álvares se encontrava em inferioridade numérica, por segundo amarelo para Jana, o Leões de Porto Salvo inaugurou o marcador numa transição de Inês Lima, na sequência de uma excelente assistência de Kika, aos 16 minutos.



A vantagem durou pouco, com a igualdade a ser restabelecida segundos depois, quando Lídia Moreira surgiu completamente sozinha, a partir de um pontapé de canto, para desviar para o fundo das redes, numa desatenção grosseira da defensiva contrária.



Na segunda metade, o Nun'Álvares consumou a reviravolta com Ana Pires a capitalizar um mau passe da guarda-redes Marta Costa, que, subida no terreno, sofreu um 'chapéu' de primeira, ao terceiro minuto após o retorno da partida.



Apesar dos erros, o Leões de Porto Salvo continuava na discussão do resultado, chegando a empatar a dois, num remate potente de Kika, com a internacional portuguesa a tabelar com Érica Ferreira para um tento de belo efeito.



A vitória das comandadas por Paulo Tavares ficou definida pelo 'bis' de Cátia Morgado, que finalizou subtilmente a passe de Ana Azevedo, aos 37, e voltou a faturar a um minuto do término, capitalizando o 'cinco para quatro' adversário.



A partir das 14:00, Benfica e Grijó enfrentam-se na segunda meia-final, disputando um lugar no derradeiro encontro pelo troféu, que já tem presença confirmada do Nun'Álvares, marcado para as 16:00 de domingo.