Nun’Álvares impõe experiência e garante final feminina da Taça da Liga de futsal

Pisko, aos seis minutos, e Mariana Marques, aos 19, apontaram os tentos que ‘embalaram’ a formação de Fafe na etapa inicial, tendo Tânia Sousa (37) e Cátia Morgado (38) desenhado a goleada, já na parte final do encontro.



As nortenhas tiveram uma entrada demolidora no desafio, sufocando as adversárias com várias situações de golo que só acabaram por ter efeito aos oito minutos, quando Pisko inaugurou o marcador, desviando um jogada de Bruna Franklim



O Feijó, mesmo sem evidentes situações para marcar, ainda conseguiu reequilibrar a partida, mas já aos 19 minutos, num erro de marcação deixou que Mariana Marques fizesse o 2-0 para as rivais.



O descanso acabou por fazer bem à equipa da região de Setúbal, que regressou para esta estreia na competição com ambição redobrada para tentar recuperar no marcador, criando algumas situações para reduzir, com Carolina Liliu em destaque.



O Nun’Álvares, que ia se protegendo e não arriscando em demasia, ainda permitiu que, aos 25 minutos, formação da margem sul do Tejo acabasse por introduzir a bola na baliza do rival, por Beatriz Vicente, na sequência de um canto.



No entanto, este golo do Feijó acabaria anulado, após a consulta das imagens vídeo pela dupla de arbitragem, que considerou que o lance de bola parada que deu origem ao golo não foi corretamente assinalado.



Apesar do revés, o Feijó continuou a tentar minimizar os ‘estragos’, e apostou tudo no cinco para quatro, acabando por se expor aos contragolpes do Nun’Álvares, que ainda fez mais dois golos, por Tânia Sousa e Cátia Morgado, já na parte final, chegando à goleada.



O Nun’Álvares vai agora na final, agendada para este domingo às 11:00, defrontar o vencedor do duelo entre Novasemente e Benfica, que esta tarde disputam a outra meia-final da Taça da Liga feminina.







Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



Nun’Álvares – Feijó, 4-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Pisko, 06 minutos



2-0, Mariana Marques, 19



3-0, Tânia Sousa, 37.



4-0, Cátia Morgado, 38.



Equipas:



- Nun’Álvares: Maria Odete, Bruna Franklin, Ana Azevedo, Cátia Morgado e Pisko. Jogaram ainda Sofia Barbosa, Ana Pires, Mariana Marques, Cátia Balona, Maria Costa, Carla Vanessa, Tânia Sousa, e Liana Alves.



Treinador: Luís Silva.



- Feijó: Priscilla Gomes, Carolina Liliu, Ayslyne Silva, Inês Padinha e Marta Sarroeira. Jogaram ainda Joana Neves, Ana Pereira, Mariana Carvalho, Catarina Barra, Beatriz Vicente, Margarida Alves, Bárbara Gama e Inês Santos.



Treinador: Diogo Patrica.



Árbitros: Filipa Prata (AF Coimbra) e Cristina Vicente (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Inês Padinha (38).